China wil delven van cryptocurrency verbieden

De Chinese National Development and Reform Commission heeft het delven van cryptocurrency toegevoegd aan een lijst van activiteiten die niet toegestaan zouden moeten zijn. De lijst is nog niet definitief; de NDRC vraagt nog om reacties.

De NDRC vraagt het publiek om hun mening te geven en tot 7 mei kunnen Chinezen reageren op de nieuwe lijst van de instantie, schrijft Reuters. Als er een verbod komt, is het niet duidelijk hoe dat gehandhaafd zal worden en wanneer het in gaat.

In China zijn veel bedrijven actief die hardware maken voor het delven van bitcoins of andere cryptocurrency, de bekendste daarvan is Bitmain. Ook zijn er veel bedrijven in China die zelf op grootschalige wijze cryptocurrency delven. De beslissing van de Commissie past in het beleid dat China voert ten opzichte van cryptocurrency. Het land heeft zich al eerder gekeerd tegen handelsplaatsen voor cryptogeld.

Sinds 2011 houdt de NDRC een lijst bij met daarop industrieën die aangemoedigd moeten worden, aan banden gelegd moeten worden of waar een verbod op moet komen. Het delven van cryptocurrency is nu op de lijst gekomen van activiteiten die niet ontplooid zouden moeten worden, omdat ze 'niet aan wet- en regelgeving houden, onveilig zijn, verspilling zijn en het milieu verontreinigen'.