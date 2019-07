Bijna dertig miljoen euro buitgemaakt bij hack op cryptovalutabeurs Bitpoint

De Japanse cryptovalutabeurs Bitpoint is gehackt. Bij de diefstal is bijna 30 miljoen euro buitgemaakt, in zowel bitcoins als andere cryptomunten. Bitpoint heeft alle handel tijdelijk stilgelegd.

Bij de hack werd 3,5 miljard yen aan cryptomunten buitgemaakt, omgerekend 28,8 miljoen euro. Ongeveer twintig miljoen euro was afkomstig van klanten van de beurs. Bitpoint had zelf de rest van het bedrag in bezit, meldt Bloomberg.

Het is niet duidelijk hoe de hack kon gebeuren. Volgens de exchange verdwenen de bitcoins uit wallets die bij de beurs waren opgeslagen. Bitpoint heeft het kopen en verkopen van digitale munten per direct stopgezet. Ook is het tijdelijk niet mogelijk geld te storten of op te nemen. Bij de diefstal werden niet alleen bitcoins buitgemaakt, maar ook Bitcoin Cash en Ripple. Bitpoint handelde ook in Ether en Litecoin, maar het is niet duidelijk of ook die gestolen zijn.

De hack lijkt voorlopig weinig invloed te hebben op de koers van cryptovaluta. Die blijft hetzelfde als eerdere dagen. Dat is wel eens anders geweest; bij eerdere hacks op bijvoorbeeld het Zuid-Koreaanse Coinrail vorig jaar ging de prijs van de bitcoin hard omlaag.