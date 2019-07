Konami maakt bekend welke games de PC Engine Core Grafx mini gaat bevatten

De internationale versie van de PC Engine Core Grafx mini van Konami gaat vijftig games bevatten en komt 19 maart 2020 op de markt. Het Japanse bedrijf heeft de lijst van games die de retroconsole aan boord heeft bekendgemaakt.

Konami maakte vijf games voor de PC Engine Core Grafx mini bij de aankondiging vorige maand bekend maar heeft nu de complete lijst vrijgegeven. Het gaat om 24 TurboGrafx-16 en 26 PC Engine-titels, al is er wat overlap met weinig verschillen, aldus Konami. PC Engine is de naam waaronder de console in 1987 in Japan verscheen. Konami maakt op 19 maart 2020 een mini-versie van die console beschikbaar. In Europa heet dat systeem PC Engine Core Grafx mini, in de VS TurboGrafx-16 mini en in Japan PC Engine mini.

De uitgever levert het systeem met een controller en er is een mogelijkheid om via één van de twee usb-poorten om een extra controller aan te sluiten. Daarnaast komt er een los verkrijgbare multitap, een adapter om het totaal aantal aansluitingen op vijf te brengen. In 1989 kon dit ook al door de komst van de TurboTap-adapter voor de originele console.

Verder is er de mogelijkheid om op ieder punt in een game de voortgang op te slaan en komt er een optie om crt-scanlines te tonen voor een authentieke ervaring. De afmetingen van de miniconsole zijn 120×115×35mm en de beeld- en audio-output verloopt via hdmi waarbij de resolutie 720p of 480p is.