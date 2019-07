Gerucht: Amazon brengt volgend jaar high-end Echo-speaker uit

Amazon werkt aan een Echo-speaker met een betere geluidskwaliteit dan de speakers die het bedrijf tot nu toe uitgebracht heeft. Dat claimt Bloomberg. De fabrikant moet hiermee beter kunnen concurreren met Google, Sonos en Apple.

De prototypes die Amazon ontwikkeld heeft, betreffen cilindrische modellen die breder zijn dan bestaande Echo's en die minstens vier tweeters bevatten, claimt Bloomberg, dat zich baseert op informatie van bronnen die bekend zijn met Amazons plannen. Ergens volgend jaar moeten de high-end speakers in de Echo-serie verschijnen, maar Bloomberg houdt een slag om de arm en schrijft dat Amazon kan besluiten de plannen niet door te zetten. Later dit jaar krijgt de bestaande Echo-lijn in ieder geval een update met kleine verbeteringen, aldus de site.

Het bericht volgt op geruchten van eerder dit jaar dat Amazon aan een muziekdienst werkt met audio van hogere kwaliteit dan zijn bestaande Prime Music-dienst. Hiermee zou het bedrijf concurreren met onder andere Tidal en Deezer. Met een high-end speaker zou Amazon de concurrentie met de Sonos One, Apple Homepod en Google Home Max aangaan. Deze onderscheiden zich van andere slimme speakers door een relatief goede geluidskwaliteit. In september vorig jaar kondigde Amazon al een subwoofer voor de Echo aan voor gebruikers die een betere geluidskwaliteit wensen.

Verder schrijft Bloomberg over de thuisrobot waar Amazon volgens eerdere geruchten ook aan werkt. Deze zou wielen krijgen en is te bedienen met de Alexa-spraakassistent. Er zijn nog weinig details bekend over deze robot, maar onlangs zou Amazon meer technici op het project met de naam Vesta gezet hebben.