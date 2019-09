Amazon presenteert bril met speakers en microfoon

Amazon heeft Echo Frames gepresenteerd, een bril met microfoon en speaker om digitale assistent Alexa te kunnen gebruiken. Echo Frames ziet eruit als een normale bril en werkt ook in combinatie met brillenglazen op sterkte. Het is een proefproduct.

Echo Frames

Echo Frames heeft een microfoon en vier kleine speakers die proberen audio richting de oren te sturen zonder al teveel geluid te laten horen aan de omgeving, zegt Amazon. De bril werkt standaard met Alexa, maar door lang te drukken op de zijkant is het mogelijk Google Assistant te gebruiken. Er is geen display of camera op het apparaat.

Amazon heeft ook een VIP Filter voor notificaties gemaakt. Die filtert meldingen om de gebruiker niet elke notificatie te laten horen. De bril is voorlopig alleen op uitnodiging verkrijgbaar voor 180 dollar. Hij werkt alleen met Android-telefoons. Echo Frames valt in een programma dat Amazon Day 1 Products noemt; dat zijn producten waarvoor de fabrikant feedback wil verzamelen bij echte klanten zonder ze breed beschikbaar te maken.

Echo Loop

Een ander product in die lijn is Echo Loop, een ring met twee microfoons, een kleine speaker en een trilmotor. Daarmee kunnen gebruikers communiceren via de Alexa-app op een Android-telefoon of iPhone. Een lange druk op de knop geeft toegang tot Google Assistant of Siri.

Amazon gebruikt de trilmotor om door te geven dat een commando is aangekomen of een melding is binnengekomen op de telefoon. Bovendien is het mogelijk om te bellen via de ring. De ring is ook alleen op uitnodiging te kopen voor 130 dollar.

Daarnaast kondigde Amazon ook de Echo Buds aan, draadloze oortjes met Alexa-integratie. Daarover gingen eerder dit jaar al geruchten. De oortjes zijn spatwaterbestendig met een ipx4-rating en hebben ruisonderdrukkingstechnologie van Bose aan boord. Een dubbeltik op een oortje activeert Passthrough-modus, waarbij het geluid uit de omgeving weer hoorbaar is. Per oortje zijn er twee drivers voor het produceren van audio. De accuduur is vijf uur, waarbij de case de oortjes drie keer volledig kan opladen. De Echo Buds komen volgende maand uit voor 130 dollar.