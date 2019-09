Nieuwe versie Amazon Echo Dot-speaker heeft display die tijd weergeeft

Amazon heeft een nieuwe versie van zijn Echo Dot-speaker getoond die een display heeft om de tijd en het weerbericht weer te geven. Ook komt er een goedkopere 'speaker' die ook dienst doet als wandcontactdoos.

De goedkoopste Echo-speaker, de Echo Flex, zit rechtstreeks in een wandcontactdoos en heeft behalve een stroompunt ook een usb-poort. Bovendien is het mogelijk om audio te horen via een ingebouwde speaker, al waarschuwt Amazon dat die de kwaliteit heeft van de speaker van een mobiele telefoon en dus niet geschikt is voor het afspelen van muziek. Het is volgens Amazon de goedkoopste manier om Alexa in een ruimte van een huis te gebruiken en komt later dit jaar uit voor 25 dollar.

De Echo Dot with Clock ziet eruit als de enkele jaren terug verschenen Echo Dot, maar heeft een ledscherm achter de stof zitten om de tijd, het weerbericht en eventueel wekkers weer te geven. Het scherm past zich automatisch aan de helderheid van de kamer aan. Hij kost 60 dollar en komt later dit jaar uit.

Daarnaast krijgt de reguliere Echo-speaker een upgrade met een 3"-woofer en volgens Amazon klinkt het geluid om diverse redenen beter dan die van de vorige generatie. De prijs blijft hetzelfde op 100 dollar. Er is ook een nieuwe Echo Show 8 met 8"-scherm oor 130 dollar en een Echo Studio, een duurdere speaker met '3d-audio' voor 200 dollar. Die komen ook later dit jaar uit.

Ook krijgt Alexa wat nieuwe vaardigheden. Zo heeft acteur Samuel L. Jackson zijn stem geleend aan Alexa, waardoor Amerikanen ook die kunnen gebruiken in gesprekken met de assistent. Dat gaat geld kosten: 0,99 dollar.