Respawn en Oculus brengen volgend jaar vr-game in Medal of Honor-serie uit

Respawn Entertainment maakt in samenwerking met Oculus Studios een vr-game in de Medal of Honor-serie. Die zal in 2020 uitkomen voor de Oculus Rift-headset. De makers beloven een volledige campagne en verschillende multiplayermodi.

De vr-game heet Medal of Honor: Above and Beyond en het is voor het eerst sinds 2012 dat er weer een game in de serie uitkomt. De game speelt zich af tijdens de Tweede Wereldoorlog en spelers zijn een geheim agent van de Amerikaanse Office of Strategic Services. Spelers moeten in die rol assisteren bij missies; bijvoorbeeld door te infiltreren in een vijandige basis of door het verzet te helpen. De game speelt zich zowel ter land, ter zee als in de lucht af.

Volgens de makers gaat het om een volwaardige triple-a-game. Peter Hirschmann, de producentvan de eerste Medal of Honor-game, is als regisseur betrokken bij het nieuwe project. De game wordt gemaakt voor het Oculus Rift-platform, of de game ook speelbaar zal zijn met andere vr-headsets is nog niet bekend.

De game zal ook speelbaar zijn met de standalone-vr-headset Oculus Quest via de Link-software die Oculus daarvoor aankondigde. Oculus Link maakt het mogelijk om games die voor de Rift zijn gemaakt te spelen op de Quest, door de standalone-headset met een usb-kabel te verbinden met een pc. Oculus gaat daarvoor later ook een speciale kabel uitbrengen.

Dat Respawn een vr-shooter maakt, is al sinds 2017 bekend. Toen kondigde Oculus een samenwerking aan met de studio die bekend is van Titanfall en Apex Legends. Tot nu toe waren er echter geen details over de game bekend. Wel hebben de bedrijven eerder aangegeven dat het spel in 2019 uit zou moeten komen, maar dat wordt dus een jaar later. In de zomer van 2020 moet de game beschikbaar zijn.