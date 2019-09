IPhone 11 toont waarschuwing na 'niet-officiële' schermvervanging

De iPhone 11-smartphones tonen een waarschuwing als het scherm is vervangen en als Apple niet kan verifiëren of dat om een officieel scherm gaat. De waarschuwing staat vier dagen op het lockscreen en is daarna alleen zichtbaar in het instellingenmenu.

Als de melding van het lockscreen is verdwenen, blijft deze nog vijftien dagen op de eerste pagina van het instellingenmenu staan. Na die periode gaat de notificatie naar het Info-menu onder het kopje Algemeen van Instellingen. De melding beïnvloed de werking van de iPhone verder niet.

Dat Apple de waarschuwing toont blijkt uit een nieuwe pagina op de supportwebsite van Apple. Alleen bij de iPhone 11, de 11 Pro en Pro Max wordt de waarschuwing na een schermvervanging weergegeven. Gebruikers krijgen zo'n melding niet te zien als een scherm wordt vervangen bij een officieel reparatiepunt.

Volgens Apple kan het vervangen van een iPhone 11-scherm door een niet-officieel exemplaar voor verschillende problemen zorgen. De fabrikant stelt dat multitouch mogelijk niet meer goed werkt, dat het scherm mogelijk niet uitgaat tijdens het bellen en dat aanrakingen van de handpalm wellicht worden geregistreerd. Ook waarschuwt Apple voor problemen met de helderheid en kleurweergave bij het gebruik van niet-officiële schermen. Verder stelt de iPhone-fabrikant dat er fouten kunnen optreden als er een iOS-versie uitkomt waarin aanpassingen voor het scherm zijn opgenomen.

Een vergelijkbare waarschuwing toont Apple sinds vorige maand ook al bij iPhones waarvan de accu is vervangen door een niet-officieel exemplaar. Eind augustus beloofde Apple via een independent repair program meer kleine en grote onafhankelijke reparatiebedrijven van officiële iPhone-reserveonderdelen te voorzien.