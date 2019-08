Apple blokkeert statusinfo accu iPhone bij vervanging door derden om veiligheid

Apple heeft bevestigd dat het de statusinformatie over de conditie van de accu blokkeert bij reparatie door een niet-gecertificeerde reparateur. Het bedrijf doet dat naar eigen zeggen om klanten te beschermen tegen beschadigde accu's of accu's van mindere kwaliteit.

De melding in iOS. Bron: iFixit

De functie is aanwezig sinds vorig jaar, blijkt uit het statement dat blogger Rene Ritchie online heeft gezet. "Deze informatie is er om onze klanten te beveiligen tegen beschadigde of gebruikte accu's of accu's van mindere kwaliteit. Die kunnen leiden tot mindere prestaties of veiligheidsproblemen. De melding verhindert niet dat klanten de telefoon kunnen gebruiken na een niet-geautoriseerde reparatie."

In de praktijk gaat het om de iPhone XS, XS Max en XR, zo bleek vorige week. Die geven een melding weer dat de echtheid van de accu niet geverifieerd kan worden, zelfs als het gaat om een originele iPhone-accu uit een ander exemplaar.

De oorzaak is een Texas Instruments bq27456-G1-microcontroller die op de accu zit. Dat is de microcontroller die de accuconditie in de gaten houdt. Die checkt of de accu dezelfde is als die er in de fabriek in is gezet. Als dat niet het geval is, geeft iOS die melding. Een gecertificeerde Apple-reparateur kan vermoedelijk de microcontroller herprogrammeren. Volgens iFixit is de melding te voorkomen door de originele microcontroller van de originele accu af te halen en op de nieuwe te zetten, al is dat een lastige procedure.

De telefoon werkt na de reparatie naar behoren, benadrukt iFixit. Ook beperkt iOS niet de prestaties, zoals wel gebeurt met accu's die niet meer de maximale capaciteit hebben. Daardoor is er geen functioneel probleem met het vervangen van accu's. Apple heeft in de afgelopen jaren vaker reparaties door niet-gecertificeerde mensen bemoeilijkt. Zo hebben recente Macs een chip die reparaties moeilijker maakt en werkt Touch ID bij oudere iPhones alleen met het originele moederbord.