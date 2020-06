Noorse smartphonereparateur verliest zaak van Apple over importeren schermen

De Noorse eigenaar van een smartphonereparatiebedrijf heeft de zaak die Apple tegen hem aanspande over het importeren van iPhone-schermen verloren. De man moet Apple omgerekend 23.305 euro betalen.

Henrik Huseby, de man die in zijn eentje smartphonereparatiewinkel PCKompaniet runt, kreeg afgelopen week de uitspraak van de Noorse Hoge Raad te horen in de zaak die Apple tegen hem aanspande. De rechtsinstantie oordeelt dat door Huseby uit Hongkong geïmporteerde iPhone-schermen inbreuk op het handelsmerk van Apple maken. De man moet de schermen vernietigen en Apple 247.600 kronen, omgerekend 23.305 euro betalen.

Huseby noemt de uitspraak 'een grap'. "Ze slikten alle leugens en speculaties van Apple." Hij vindt dat het oordeel Apple meer macht geeft en spreekt de verwachting uit dat andere bedrijven Apple nu gaan volgen en niet-repareerbare apparaten blijven maken. De reparateur had een crowdfundingactie op touw gezet om aan geld te komen voor de zaak. Daarbij had hij bijna zesduizend euro verzameld. Hij bedankt de mensen die hem steunen en verontschuldigt zich dat het geld naar Apple gaat.

De organisatie Right to repair Europe toont zich teleurgesteld in de uitspraak. "Met dit besluit blijft Apple onafhankelijke reparatiediensten de toegang tot refurbished of aftermarket reserve-onderdelen ontzeggen." Right to repair Europe wil dat maatregelen genomen worden zodat andere bedrijven niet het lot van PCKompaniet treft. De organisatie gaat er bij de Europese Commissie op aandringen dat de belofte voor een 'recht op reparatie' in het Circular Economy Action Plan gestand blijft. De organisatie heeft al langer een petitie voor een reparatierecht met betrekking tot smartphones lopen.

Restarters Norway, een Noorse organisatie die zich inzet voor het recht op reparatie, spreekt zich uit tegen de uitspraak en meldt dat Apple burgers in de praktijk aanmoedigt om nieuwe producten te kopen in plaats van te repareren. Ook meldt de organisatie dat de prijzen bij de twintig geautoriseerde Apple-reparateurs zo hoog zijn dat repareren vaak niet de moeite waard is. " Het moet gemakkelijker en goedkoper zijn om te repareren dan om nieuw te kopen, maar dit oordeel draagt ​​bij aan het tegendeel."

Apple klaagde PCKompaniet aan wegens het importeren van 67 iPhone 6- en iPhone 6S-schermen via een handelaar uit Hongkong. Die bood ze aan als 'refurbished schermen die door een derde partij gefabriceerd waren'. Apple vond dat zijn handelsmerk was geschonden omdat de schermen van Apple-logo's waren voorzien. Henrik Huseby wees er op dat de logo's waren doorgekrast met een permanente stift en dat de producten niet als Apple-producten vermarkt werden.

Volgens Right to repair Europe verwijderen Aziatische bedrijven het glas van authentieke Apple-schermen en zetten ze er een nieuwe glasplaat van een derde partij op. Apple laat douanes deze producten onderscheppen met een beroep op inbreuk op zijn merkenrecht. Omdat Apple geen authentieke onderdelen levert aan onafhankelijke reparateurs, alleen aan officiële resellers, rest de onafhankelijke bedrijven volgens Right to repair Europe de keuze tussen kwalitatief slecht namaak, of de refurbished onderdelen zoals Huseby die kocht. In 2019 beloofde Apple wel met een independent repair program te komen waarmee het onafhankelijke reparatiebedrijven van reserveonderdelen en hersteltools voor de iPhone voorziet.

In 2018 won Huseby nog tegen Apple bij de Noorse rechter, maar de beroepszaak bij het Hooggerechtshof verloor hij.