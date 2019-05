Apple belooft gebruikers info te geven over impact updates op prestaties iPhone

Apple heeft de Britse markttoezichthouder beloofd om gebruikers bij een upgrade of update van iOS informatie te geven over wat het doet met de prestaties van de telefoon en de accu. Dat was voorheen niet het geval.

In de informatie die Apple geeft bij een update of upgrade van iOS moet voortaan duidelijk staan wat de gevolgen zijn voor prestaties van de telefoon, meldt de Britse Competition and Markets Authority. Daardoor weten mensen of de prestaties van hun iPhone terug zijn gelopen door de update of upgrade en hoeven ze dus hun iPhone niet ter reparatie op te sturen in de veronderstelling dat het een hardwareprobleem is.

De CMA heeft dat bedongen bij Apple naar aanleiding van een kwestie die anderhalf jaar geleden speelde. Toen bevestigde Apple dat het iPhones bewust trager had gemaakt als de accu was verouderd, om te voorkomen dat ze zouden uitvallen door een te hoge piekspanning.

Naar aanleiding daarvan heeft Apple de functie Accuconditie in iOS 11.3 gezet en kreeg het een boete in Italië vanwege de aanpak van het accuprobleem. Daarnaast bood het aan om accu's van iPhones met korting te repareren, waar elf miljoen mensen gebruik van maakten. Het is onbekend of de CMA ook in gesprek is met andere smartphonemakers over soortgelijke afspraken.