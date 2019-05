Playdate-handheldconsole heeft zwart-witscherm en draaihendel

De uitgever van Firewatch komt met een eigen handheldconsole. Het apparaatje heet Playdate en heeft een 2,7"-scherm dat alleen zwart-wit weergeeft. Aan de zijkant zit een draaihendel voor bediening in 'experimentele' games.

Als de Playdate begin 2020 uitkomt voor 149 dollar, krijgen kopers daar een 'seizoen' aan games bij. Het gaat om twaalf games waarvan er per week één uitkomt. Het moet voor spelers een verrassing zijn welke spelletjes ze krijgen, zegt de ontwikkelaar op zijn website. Vooraf wordt niet bekendgemaakt wat de games zijn. Het gaat in ieder geval om nieuwe games die voor de Playdate zijn ontwikkeld. Onder andere Keita Takahashi maakt een van de games. Die Japanse ontwikkelaar is bekend van Katamari.

Het apparaatje heeft afmetingen van 74x76x9mm en een 2,7"-scherm met een resolutie van 400x240 pixels. Het scherm heeft geen backlight en er is dus invallend licht nodig om het scherm af te kunnen lezen. Aan de zijkant zit een draaihendel, die gebruikt zal worden in sommige van de games. Er komt in ieder geval één game die de hendel als enige bedieningsoptie gebruikt. Dat gaat om Crankin's Time Travel Adventure, waarvan beelden op de Playdate-website staan. Verder heeft de Playdate wifi, bluetooth, een usb-c- en koptelefoonaansluiting.

De Playdate is een handheldconsole van Panic. Dat is een softwareontwikkelaar die zich ook heeft toegelegd op het uitgeven van games. Panic is onder andere de maker van macOS- en iOS-applicatie Coda en de uitgever van de game Firewatch.