Fujifilm brengt 102-megapixelcamera eind juni uit voor 10.000 dollar

Fujifilm brengt zijn spiegelloze GFX100-systeemcamera met middenformaatsensor eind juni uit. Het toestel heeft een gestabiliseerde 102-megapixelsensor met fasedetectieautofocus. De camera kan ook filmen in 4k-resolutie met maximaal 30fps.

De Fujifilm GFX100 is de eerste digitale middenformaatcamera met fasedetectieautofocus. Dat werkt met pixels voor fasedetectie op de sensor. Volgens de fabrikant is de focussnelheid verdubbeld ten opzichte van de GFX 50R en 50S die nog met contrastdetectie werken.

Fujifilm gebruikt in de camera een 102-megapixelsensor met afmetingen van 44x33mm. Dat is nog een stuk groter dan de sensor van fullframe-camera's. Het gaat om een bsi -sensor met een gevoeligheid van 100 tot 12800iso en dat kan worden uitgebreid naar een bereik van 50 tot 102.400iso. Waarschijnlijk gaat het om de IMX 461-sensor van Sony.

De beeldsensor heeft vijfassige stabilisatie en volgens Fujifilm levert dat 5,5 stops winst op. Het is de eerste camera met een gestabiliseerde middenformaatsensor. Ook waren er niet eerder camera's met een sensor van dit formaat die in 4k-video kunnen filmen. De GFX100 doet dat met 30fps in 10bit met 4:2:0 chroma subsampling intern of 4:2:2 via een externe recorder. De bitrate is maximaal 400Mbit/s en er is keus uit de h265- en h264-codecs.

Verder geeft Fujifilm de camera een verbeterde elektronische oledzoeker met een een resolutie van 5,76 miljoen beeldpunten. Het scherm achterop de camera is kantelbaar en de behuizing is afgedicht tegen stof en vocht. De camera maakt gebruik van dezelfde G-objectieven als de GFX 50S en 50R, die in 2017 en 2018 uitkwamen.

Wat de GFX100 in de Benelux kost is nog niet bekend. In de VS is het prijskaartje 10.000 dollar voor de losse camera en het toestel is daar vanaf 27 juni te koop. De voorgangers met 50-megapixelsensor staan momenteel in de Pricewatch voor 5500 en 4500 euro.