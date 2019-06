Fujifilm hervat de productie van zwart-witfotorolletjes

Fujifilm heeft aangekondigd dat het opnieuw zwart-witfotorolletjes gaat produceren, nadat het bedrijf zich in april 2018 terugtrok uit deze markt. Fujifilm nam de beslissing naar eigen zeggen door de aanhoudende vraag naar monochroomfilms onder 'millennials en de Generatie Z'.

Het bedrijf zal in de herfst een nieuw filmrolletje introduceren, de Neopan Acros 100II, dat beschikbaar komt in zowel het 35mm- als het 120-formaat. Volgens de fabrikant zorgt de Super Fine-Σ-technologie ervoor dat de nieuwe film een fijnere korrel en meer scherpte biedt dan de originele Neopan 100 Acros. Fujifilm gebruikt voor het nieuwe rolletje 'vervangende ruwe materialen', omdat de klassieke grondstoffen voor de productie van zwart-witfilm in de voorbije jaren zeldzamer zouden zijn geworden.

Met de Neopan Acros 100II mikt Fujifilm vooral op jongere consumenten, en dan vooral op millennials en de Generatie Z, die het bedrijf omschrijft als 'de nieuwe liefhebbers van fotorolletjes'. Doordat Fujifilm een van de weinig overgebleven producenten van fotorolletjes is, kreeg deze 'enthousiaste doelgroep' het steeds lastiger om zwart-witrolletjes te vinden.

De Neopan Acros 100II verschijnt in de herfst eerst op de Japanse markt en daarna geleidelijk in de rest van de wereld.