Fujifilm X-T30-systeemcamera krijgt sensor en processor uit duurdere X-T3

Fujifilm heeft de X-T30 aangekondigd. De systeemcamera is het kleine broertje van de X-T3 en neemt veel functionaliteit over, waaronder de aps-c-beeldsensor en quadcoreprocessor. Het nieuwe model is vanaf 20 maart beschikbaar.

De Fujifilm X-T30 heeft dezelfde 26,1-megapixelsensor als de X-T3. Ook de X-Processor 4, die voorzien is van een quadcore-cpu, is overgenomen. Bovendien krijgt de X-T30 verbeteringen op het gebied van autofocus, die later ook naar de X-T3 komen via een firmware-update. Het autofocussysteem werkt met 425 focuspunten verdeeld over de hele sensor.

Ten opzichte van de X-T3 heeft de goedkopere X-T30 een kleinere en minder robuust uitgevoerde behuizing. Ook is de elektronische zoeker kleiner en heeft deze een lagere resolutie, van 2,36 miljoen beeldpunten. Bij het topmodel is dat 3,69 miljoen beeldpunten. Verder kan het 3"-scherm maar over één as draaien en is er één kaartslot; bij de X-T3 is het scherm flexibeler en zijn er twee kaartsleuven.

Bij gebruik van de elektronische sluiter is de maximale fotografeersnelheid 20 beelden per seconde en met de mechanische sluiter is dat 8bps. De X-T30 filmt in 4k met 30fps en via de hdmi-poort wordt een 10bit 4:2:2-signaal uitgestuurd. De duurdere X-T3 filmt intern met maximaal 10bit 4:2:0 en met een framerate van maximaal 60fps in 4k-resolutie.

Fujifilm heeft nog geen europrijs bekendgemaakt, maar in de Verenigde Staten komt de X-T30 op 20 maart uit voor 899 dollar. Omgerekend met btw is dat ongeveer 967 euro. Er komt ook een kit met het 15-45mm f/3.5-5.6 OIS-objectief voor 999 dollar en kit met de 18-55mm f/2.8-4 voor 1299 dollar. De body is verkrijgbaar in zwart en zilver.

Samen met de camera brengt Fujifilm het XF 16mm f/2.8 R WR-objectief uit. Dat is een compacte groothoekobjectief, met een gewicht van 155 gram en een minimale focusafstand van 17cm. In de VS kost het objectief, dat is afgedicht tegen stof en vocht, 399 dollar.