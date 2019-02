Foto's tonen Fujifilm X-T30-systeemcamera

Er zijn foto's en specificaties online verschenen van de Fujifilm X-T30-systeemcamera. Het toestel zou dezelfde 26-megapixelsensor krijgen als de duurdere X-T3 en ook de maximale fotografeersnelheid van 30 beelden per seconde overnemen.

De X-T30 wordt de opvolger van de begin 2017 aangekondigde Fujifilm X-T20. Het nieuwe model zou een maximale fotografeersnelheid van 30 beelden per seconde hebben, als er gebruikgemaakt wordt van de elektronische sluiter en een uitsnede van de sensor van 1,25x. Diezelfde snelheid is mogelijk met de hoger gepositioneerde Fujifilm X-T3, die vorig jaar in september aangekondigd werd.

Naar verluidt krijgt de X-T30 dezelfde 26-megapixelsensor als de X-T3. Dat is een sensor van het aps-c-formaat. De 4k-filmfunctie is bij de nieuwe camera beperkt tot 30fps, bij het topmodel is dat maximaal 60fps. De foto's en enkele specificaties staan op het Japanse Nokishita-blog. Die website deelt geregeld betrouwbare informatie over camera's die nog niet officieel zijn aangekondigd.

Net als zijn voorganger komt er een zwarte en zilverkleurige variant van de X-T30. De behuizing zou afmetingen van 118x83x47mm hebben en 383 gram wegen. Volgens geruchtensite FujiRumors wordt de X-T30 op 14 februari gepresenteerd.