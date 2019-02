Vivo V15 Pro-smartphone krijgt uitschuiffrontcamera met 32-megapixelresolutie

Vivo stopt een uitschuifbare 32-megapixelfrontcamera in zijn V15 Pro-smartphone. Het toestel krijgt aan de achterkant drie camera's en de primaire camera heeft een 48-megapixelsensor. De telefoon wordt op 20 februari gepresenteerd.

De Vivo V15 Pro krijgt net als de Vivo Nex van vorig jaar een scherm zonder inkeping. De frontcamera is verwerkt in een kleine module die weggestopt is in de behuizing en uitschuift met een druk op een knop in de software. Bij de Nex gebruikte Vivo een 8-megapixelcamera, in de V15 Pro zit een 32-megapixelcamera, blijkt uit een teaserfilmpje op Twitter.

In een andere video op het Twitter-account van Vivo India wordt bekendgemaakt dat de Vivo V15 Pro drie camera's aan de achterkant krijgt. Het is nog niet bekend welke functionaliteit de camera's precies krijgen, maar achter één van de lenzen schuilt een 48-megapixelsensor. De effectieve resolutie is volgens het filmpje 12 megapixel, wat duidt op het combineren van vier pixels voor betere prestaties bij weinig licht. Waarschijnlijk gebruikt Vivo de Sony IMX586-sensor, die vorig jaar werd aangekondigd. Die sensor is ook te vinden in de Honor View 20 en volgens geruchten krijgt de Xiaomi Mi 9 dezelfde beeldchip.

Vivo heeft zich nog niet uitgelaten over andere specificaties, maar volgens geruchten zit er een Snapdragon 675-soc en 6GB ram in het toestel. Het scherm zou een 6,4"-oledpaneel zijn, met een resolutie van 2316x1080 pixels. Vivo presenteert de V15 Pro op 20 februari, een kleine week voordat het Mobile World Congress in Barcelona van start gaat. Of de smartphone naar de Benelux komt, is nog niet bekend.