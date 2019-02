Apple gaat optreden tegen iOS-apps die schermopnames niet kenbaar maken

Apple zegt tegen ontwikkelaars dat zij het duidelijk moeten aangeven als er schermopnames worden gemaakt, of ze moeten de functionaliteit uit hun app halen. Doen zij dat niet, dan wordt de app verwijderd.

Een woordvoerder van Apple bevestigt tegenover TechCrunch dat het bedrijf snel gaat optreden tegen apps die opnames van het scherm maken zonder gebruikers daar over in te lichten. Volgens de App Store Review Guidelines moeten apps expliciet toestemming vragen en een duidelijke visuele indicatie geven als er schermopnames worden gemaakt.

TechCrunch heeft ook van ontwikkelaars vernomen dat Apple contact met ze heeft opgenomen over de praktijken. Een ontwikkelaar zou verteld zijn dat de code die het opnemen van schermactiviteiten mogelijk maakt binnen een dag verwijderd moet worden.

Donderdag bleek na onderzoek van TechCrunch dat er iOS-apps zijn van grote bedrijven die heimelijk opnames van het scherm maken. Dat gebeurt middels analyticsdienst Glassbox en is veelal bedoeld voor kwaliteitsdoeleinden, maar persoonsgegevens worden daarbij niet altijd verborgen en soms onversleuteld doorgestuurd naar servers van Glassbox of de bedrijven zelf.

Geen enkele van de apps die dergelijk gedrag vertoonde, maakte in de privacyvoorwaarden melding van de schermopnames volgens TechCrunch. De uitspraak van Apple wijst erop dat ontwikkelaars bovendien duidelijker toestemming moeten vragen dan enkel een vermelding in de voorwaarden. Onder andere Expedia en Hotels.com maken in hun apps schermopnames zonder dat te melden.