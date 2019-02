Apple blokkeert toegang tot sensordata Safari in iOS 12.2

Safari 12.1 in iOS 12.2 geeft sites niet langer toestemming tot sensordata. Daardoor kunnen sites niet langer zonder toestemming zien of gebruikers de telefoon bewegen als zij de pagina op de voorgrond hebben staan.

De wijziging stond in de releasenotes van Safari 12.1 die Apple vorige week online zette, maar viel pas op na een artikel van Digiday. Toegang tot sensordata staat standaard uit, terwijl gebruikers die aan kunnen zetten in de instellingen op iOS.

De wijziging lijkt een reactie op een paper die vorig jaar verscheen, waaruit bleek dat van de topsites op internet een klein deel de sensordata gebruikt voor browser fingerprinting. Apple heeft de functie onder 'Beveiliging en Privacy' gezet, wat erop wijst dat het gaat om een wijziging die dat mogelijk moet maken.

Het artikel van Digiday zoomt in op de gevolgen voor advertentiebedrijven en ontwikkelaars van ar-toepassingen in de browser. Het is nog onduidelijk of site-eigenaren gebruikers een pop-up kunnen laten zien met het verzoek om toestemming, zoals dat nu met de locatie of de camera het geval is.

Apple heeft nog geen publiekelijke uitleg gegeven over de functie, zoals een toelichting waar het precies voor bedoeld is en hoe site-eigenaren hun code erop kunnen aanpassen. Apple heeft iOS 12.2 met Safari 12.1 uitgebracht als testversie voor ontwikkelaars. De stabiele versie volgt vermoedelijk binnen een paar maanden.