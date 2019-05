Apple bouwt technologie voor anonimiseren kliks op advertenties in Safari in

Apple-browser Safari krijgt een functie om de kliks op advertenties van gebruikers te anonimiseren. Een site en webshop weten nog wel dat iemand iets heeft gekocht na op een link geklikt te hebben, maar kunnen niet nagaan wie dat is of diegene blijven volgen.

De functie is als test te activeren in Safari Technology Preview 82+ , schrijft Apple. De techniek heet Privacy Preserving Ad Click Attribution. Daarin neemt Apple enkele maatregelen om te zorgen dat webshops en sites niet kunnen achterhalen wie op de link van een advertentie heeft geklikt.

De browser slaat daarbij op het apparaat van gebruikers op of een gebruiker na het klikken op de advertentie is overgegaan op aankoop. Daarvoor anonimiseert het eerst de klik op de advertentie en checkt het de pixel voor tracking om te kijken van welke site de gebruiker kwam.

Vervolgens gaat de browser een tot twee dagen later een bevestiging sturen naar de site waar de advertentie stond dat de gebruiker naar aanleiding van de advertentie een aankoop heeft gedaan, met daarbij de benodigde data voor facturatie. Dat gebeurt via een privé-venster, ook al browset de gebruiker in een regulier venster.

Volgens Apple kunnen sites door de techniek advertenties blijven aanbieden en blijven bekijken of die effectief waren, maar is het onmogelijk een profiel op te bouwen van mensen die op de advertentie hebben geklikt.

Het is onbekend of en wanneer de techniek in de stabiele versie van Safari zal komen. Of andere browser deze techniek ook zullen toepassen, is eveneens onduidelijk.