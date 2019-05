DJI-drones krijgen ads-b-ontvanger om vliegtuigen en helikopters te detecteren

Alle nieuwe modellen DJI-drones die meer wegen dan 250 gram krijgen vanaf volgend jaar een ads-b -ontvanger. Daarmee kunnen de drones hun eigenaren waarschuwen als ze bij vliegtuigen en helikopters in de buurt zijn.

Het gaat alleen om een ads-b-ontvanger, zegt DJI. De drones kunnen dus geen signaal verzenden aan helikopters, vliegtuigen of de verkeerstoren. De drone zal bovendien zijn koers niet aanpassen, maar alleen degene die de drone vliegt waarschuwen dat hij op ramkoers ligt met een vliegtuig of helikopter. De koers aanpassen moet handmatig.

DJI zegt dat de ontvanger zal komen op alle nieuwe modellen die het vanaf begin 2020 uitbrengt, als de drone 250 gram of meer weegt. De Spark is bijvoorbeeld 300g, terwijl de Mavic Air 430 gram is. Er is geen enkel huidig model die onder die zelf gestelde grens van 250g komt.

De fabrikant noemt de functie AirSense en het is een van de tien punten in een nieuw veiligheidsplan. Dat moet het vliegen met drones voor de consumenten- en zakelijke markt veiliger maken. DJI is marktleider op het gebied van consumentendrones.