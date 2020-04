DJI plant evenement voor vermoedelijke aankondiging Mavic Air 2

Dronefabrikant DJI heeft een webpagina opgezet met een countdown die over anderhalve week afloopt. De aankondiging die DJI plant, kan te maken hebben met de Mavic Air 2, een drone waarover al enige tijd geruchten gaan.

De slogan van de teasercampagne is 'up your game' en het plaatje op de achtergrond lijkt een nieuwe drone te laten zien. DJI laat verder niets los over wat het wil gaan aankondigen op het online evenement. De countdown loopt af op 28 april, om half vier 's nachts Nederlandse tijd.

De afbeelding op de achtergrond lijkt twee rotorbladen te tonen, waardoor het voor de hand ligt dat het om een nieuwe drone gaat. Er kwamen onlangs al foto's naar buiten van de onaangekondigde Mavic Air 2, de opvolger van de twee jaar geleden aangekondigde Mavic Air.

Aan de onderkant en achterkant zijn sensoren te zien die wijzen op een 360-gradensysteem om obstakels te herkennen en te ontwijken. De huidige Mavic Air heeft dat niet, maar de Mavic 2-modellen wel. De DJI Mavic Air 2 wordt waarschijnlijk uitgerust met met ads-b-ondersteuning. Dat is een systeem voor communicatie met bemande luchtvoertuigen en DJI loopt hiermee voor op toekomstige wetgeving.

De Mavic Air 2 lijkt ook een controller te hebben waar aan de bovenkant een smartphone aan vastgemaakt kan worden. Bij de controller van de huidige DJI Mavic Air moet de telefoon aan de onderkant worden bevestigd. De nieuwe controller lijkt ook groter te zijn.