DJI kondigt compacte drone Mavic Mini van 399 euro aan

DJI heeft zijn kleinste en lichtste drone tot nu toe aangekondigd. De Mavic Mini past in de palm van een hand en weegt minder dan 249 gram. De drone is uitgerust met een camera die videobeelden in 2,7k-resolutie op 30fps kan schieten.

De Mavic Mini kan ingeklapt worden om hem eenvoudig mee te kunnen nemen. Met een volle accu kan een piloot een half uur vliegen met de quadcopter, daarna is de accu weer in twee uur volgeladen tot zijn maximale capaciteit.

Onder de drone is een drieassige, gemotoriseerde gimbal met camera te bevestigen. Deze heeft een 1/2,3"-sensor en kan 12-megapixelfoto's schieten. Daarnaast kan de camera 2,7k-video op 30fps of 1080p-beeld op 60fps opnemen. Beelden zijn tot op een afstand van twee kilometer streaming te ontvangen.

Tegelijk met de komst van de nieuwe drone heeft DJI zijn Fly-app vernieuwd. Deze helpt nieuwe piloten bij hun eerste gebruik met een Position-modus voor basale bediening. Geoefende gebruikers kunnen de Sport-modus met meer bedieningsmogelijkheden inzetten en CineSmoots biedt enkele opties voor vloeiende camerabeelden, zoals gestaag afremmen. Daarnaast zijn er opties voor cirkelen rond een onderwerp of omhoog- en omlaagvliegen met behoud van de camerafocus op een onderwerp.

DJI levert twee pakketten voor de Mavic Mini. Het standaardpakket bevat de drone, een afstandsbediening, een accu en extra propellers voor 399 euro. Een uitgebreidere combinatie bestaat uit de drone met controller, aangevuld met een kooi die de propellers beschermt, een laadhub met ondersteuning voor terugladen, drie accu's en drie setjes extra propellers. Dit pakket kost 499 euro. Ook komen er losse accessoires beschikbaar, zoals een adapter om bijvoorbeeld een ledscherm te bevestigen, stickers en een houder die de propellers in ingeklapte staat beschermt.