Foto's tonen Mavic Mini-drone die DJI vermoedelijk woensdag aankondigt

Er zijn foto's online verschenen van de DJI Mavic Mini. De kleine opvouwbare drone is ongeveer net zo breed en lang als een smartphone en zou 245 gram wegen. DJI heeft uitnodigingen verstuurd voor een aankondiging volgende week woensdag.

Op de foto's, die door DroneDJ online zijn gezet, is de Mavic Mini te zien naast een iPhone en in een handpalm. De nieuwe Mavic is kleiner en lichter dan de al bestaande drones in de Mavic-serie. De kleinste en lichtste tot nu toe was de Mavic Air, die 430 gram weegt. DJI bracht twee jaar geleden wel al de Spark uit, dat is ook een kleine drone, maar de armen daarvan zijn niet in te klappen.

De camera en de gimbal van de nieuwe drone lijken hetzelfde te zijn als die onderdelen op de DJI Osmo Pocket. De Chinese fabrikant kondigde die actiecamera met 1/2,3"-sensor eind vorig jaar aan. Het is nog onduidelijk in welke resolutie de Mavic Mini kan filmen. De Osmo Pocket kan 4k-video's maken, maar mogelijk beperkt DJI de resolutie bij de drone tot full-hd om onderscheid met duurdere modellen te maken.

DJI heeft deze week uitnodigingen gestuurd voor een evenement op 30 oktober. Om drie uur 's middags Nederlandse tijd houdt de fabrikant een presentatie, vermoedelijk voor de aankondiging van de Mavic Mini. Een Twitter-gebruiker spotte de drone al bij een Chinese winkel, voor een prijs van 2699 yuan. Omgerekend is dat zo'n 343 euro. De Europese adviesprijs zal vermoedelijk hoger zijn door toevoeging van belastingen.

Foto's en renders afkomstig van DroneDJ.com