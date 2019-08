DJI introduceert opvouwbare Osmo-stabilisator voor smartphones

DJI heeft de derde generatie van zijn Osmo-stabilisator voor smartphones aangekondigd. De Osmo Mobile 3 heeft een nieuw ontwerp en is in te klappen om hem gemakkelijker mee te kunnen nemen.

Het extra scharnier in de arm van de Osmo Mobile 3 maakt dat hij in te klappen is, zodat het apparaat compact kan worden meegenomen en opgeborgen. Verder is het ontwerp van de gimbal nagenoeg identiek aan dat van de Osmo Mobile 2, die DJI begin vorig jaar introduceerde.

Een wijziging betreft de positie van de afgeschermde usb-a-poort; die is van de achterkant naar de zijkant van de hendel verhuisd. Daarnaast is nu usb-c in plaats van micro-usb aanwezig voor het laden en ondersteunt het accessoire bluetooth 5.0 in plaats van bluetooth 4.0. Het gewicht is met 405 gram tegenover 485 gram voor de Osmo 2 ook lager. De accutijd is met vijftien uur ongewijzigd.

Twee keer drukken op de Mode-knop heeft tot gevolg dat de oriëntatie van het beeld van portret naar landscape gaat en aan de zijkant zit nog altijd de slider voor zoomen. De stabilisator werkt in combinatie met de Mimo-app van DJI, die onder andere gebarenbediening en ActiveTrack 3.0 ondersteunt. Deze laatste functie maakt het volgen van objecten en personen mogelijk dankzij beeldherkenning.

De prijs van de Osmo Mobile bedraagt 109 euro en bij de prijs zijn een polsband en opbergzak inbegrepen. Voor 129 euro krijgt de gebruiker er een tripod en opbergdoos bij.