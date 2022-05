DJI brengt kleine gimbalcamera Pocket 2 uit voor 369 euro

DJI heeft de Pocket 2 aangekondigd, een opvolger van de Osmo Pocket uit 2018. Het gaat wederom om een kleine actiecamera op een gimbal met drie-assige beeldstabilisatie. Het nieuwe model heeft een grotere sensor en ondersteunt hdr-video.

In de DJI Pocket 2 zit een 64-megapixelsensor van het 1/1,7"-formaat. Bij de voorganger was dat een 1/2,1"-sensor met een 12-megapixelresolutie. De camera kan filmen in 4k-resolutie met 60fps en er is een 8x-slowmotionfunctie, waarbij de Pocket 2 opneemt in 1080p met 240fps. De bitrate is maximaal 100Mbit/s.

Nieuw is ook ondersteuning voor hdr-video's. De Pocket 2 kan die opnemen in een resolutie van maximaal 2720x1530 pixels met 24, 25 of 30 fps. Verder heeft DJI extra microfoons toegevoegd, het zijn er nu vier in totaal, zodat de Pocket 2 stereo-audio kan opnemen. De camera heeft functies als SoundTrack en Audio Zoom, waarmee de geluidsopname aangepast wordt aan het beeld bij bewegingen en zoomen.

DJI voorziet de Pocket 2 van een lens met een beeldhoek van 93 graden. Daarmee is de beeldhoek van het nieuwe model groter. Ook is er optioneel een voorzetlens verkrijgbaar, die de beeldhoek verder vergroot. De camera heeft ook 4x digitale zoom.

De Pocket 2 heeft net als zijn voorganger een 875mAh-accu en volgens DJI werkt de camera 140 minuten op een lading. De kleine camera is gepositioneerd op een gimbal met beeldstabilisatie over drie assen. Het beeld is direct te bekijken op een klein schermpje, of op een smartphone via de DJI Mimo-app.

DJI verkoopt de Pocket 2 vanaf 369 euro. Er is ook een Creator Combo-uitvoering, met accessoires zoals de voorzetlens en een draadloze microfoon, die set kost 509 euro.