Insta360 brengt GO 2-actiecamera van 27 gram uit voor 320 euro

Insta360 brengt de GO 2 uit, een opvolger van mini-actiecamera GO. De actiecamera weegt 26,5 gram en schiet gestabiliseerde 1440p-video met 50fps. De camera heeft een verbeterde sensor en volgens de fabrikant een betere beeldkwaliteit dan het vorige model.

De Insta360 GO 2 heeft afmetingen van 52,9x23,6x20,7mm en is daarmee klein in vergelijking met andere actiecamera's. De camera wordt geleverd met een oplaadcase die veel weg heeft van oplaadcases voor draadloze oordopjes. Dit hoesje heeft meerdere functies; allereerst laadt de case de camera in 65 minuten volledig op, daarnaast dient de case als statief en externe accu, waarmee de accuduur verlengd kan worden van 30 naar 180 minuten in de standaard videomodus, of iets korter in Pro Video-modus. Ook kan de case gebruikt worden voor het aansluiten van de camera op de telefoon en de bijgeleverde app.

De GO 2 heeft ten opzichte van de eerste Insta360 GO een nieuwe 1/2,3"-sensor en een lens met een diafragma van f/2.2. Standaard neemt de GO 2 gestabiliseerde video op met een resolutie van 2560x1440 pixels of 1920x1080 pixels met 50 of 30fps en met een maximale bitrate van 80Mbit/s. Ook heeft de camera een hdr-modus met 25 of 24fps. Daarnaast kan de camera timelapse, hyperlapse en slowmotionvideo's maken.

Ook een verbetering ten opzichte van het vorige model is dat de GO 2 waterdicht is met een IPX8-rating, wat wil zeggen dat de camera meer dan een meter diep onder water kan. Het vorige model van de GO was alleen spatwaterdicht. De case van de GO 2 is daarentegen niet waterdicht.

De Insta360 GO 2 is te koop voor 320 euro, of 344 euro met een selfiestick. Voor 10 euro extra krijgen gebruikers keuze uit een van 26 skins voor de voorkant van de camera. Ook kan er een eigen ontwerp aangeleverd worden. De oplaadcase wordt standaard meegeleverd, net als een magnetische hanger om de camera om de nek te hangen, een standaard en een oplaadkabel. Insta360 waarschuwt dat mensen met een pacemaker de magnetische nekhanger niet moeten gebruiken.