Australische consumentenbond klaagt Samsung aan vanwege waterdichtheid telefoons

De Australische consumentenorganisatie ACCC heeft Samsung aangeklaagd, omdat die vindt dat Samsung consumenten misleidt met advertenties voor zijn Galaxy-smartphones. De advertenties laten mensen zien die hun telefoon in een zwembad of in zee gebruiken.

Die advertenties zijn misleidend, omdat Samsung niet heeft getest of de smartphones tegen zwembad- of zeewater kunnen, claimt ACCC. Bovendien raadt de fabrikant in een voetnoot gebruikers van zijn smartphones af om de toestellen rond een zwembad of op een strand te gebruiken. Daarnaast geeft het geen garantie op waterdichtheid.

Samsung adverteert met de waterdichtheid, omdat sommige van zijn midrange-telefoons en alle high-end toestellen sinds 2016 beschikken over een ip-certificering. De aanklacht gaat over alle Galaxy S-modellen sinds de S7, Note-modellen sinds de Note 8 en diverse Galaxy A-telefoons, waaronder de Galaxy A5 2017.

De ipx8-certificering duidt aan dat de telefoon een half uur lang anderhalve meter onder water kan liggen zonder schade. Die certificering zegt niets over een plons in een zwembad of in de zee en vermeldt ook niets over hoe goed de telefoon beschermd is tegen water dat onder druk tegen de behuizing aan komt.

Een van de advertenties laat onder meer iemand zien die een toestel zitten onder water gebruikt, een andere advertenties spreekt onder meer over het 'vastleggen van je surfsessie op zee'. Samsung maakt zijn toestellen waterdicht door het gebruik van lijm tussen de voorkant, rand en achterkant en door punten waar water kan binnendringen, zoals de simsleuf en de usb-poort, af te dekken met een rubberen rand. Er zit geen garantie op. Samsung heeft nog niet gereageerd op de aanklacht.

Twee jaar geleden gaf Sony geld terug aan klanten van Xperia-smartphones met waterschade als onderdeel van een schikking in een Amerikaanse class action-zaak. Sony adverteerde in het verleden met de werking van sommige smartphones onder water, maar heeft in 2015 geadviseerd om 'waterdichte' Xperia-toestellen niet onder water te gebruiken, ook niet als dat volgens het ip68-certificaat wel kon.