Render toont onaangekondigde smartwatch van Samsung

Er is een render verschenen van wat de Samsung Galaxy Sport zou zijn, een nieuwe Tizen-smartwatch van de Zuid-Koreaanse fabrikant. De render toont een lichte metalen behuizing en twee knoppen op de zijkant.

De render toont alleen de voorkant, maar door het gebruikte screenshot is niet in te schatten hoe groot de rand rondom het scherm is. De render van 91Mobiles toont bovendien geen ontwerpelement voor de roterende bezel van vorige Samsung-smartwatches, maar die zit er vermoedelijk wel op, denkt SamMobile. Dat is namelijk een belangrijk element voor de besturing van de interface van Tizen.

Keuringsinstanties keurden afgelopen tijd al een Samsung-product met typenummer R500, waardoor dat het typenummer lijkt te zijn van dit horloge. Hij heeft volgens 91Mobiles nfc voor mobiele betalingen en een geheugen met een capaciteit van 4GB. Vanwege de Sport-naam gokt 91Mobiles dat de behuizing waterdicht zal zijn, maar daarover is geen verdere informatie. De Galaxy-aanduiding wijst erop dat Samsung de naam Gear voor zijn smartwatches aan het loslaten is. Vijf maanden geleden presenteerde Samsung de Galaxy Watch, anderhalf jaar geleden de Gear Sport.

Samsung houdt over twee weken een evenement ter gelegenheid van de presentatie van zijn Galaxy S10-smartphone. Dat zou ook een gelegenheid zijn om de nieuwe smartwatch wereldkundig te maken. Details over release en prijs zijn niet bekend.