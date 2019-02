Google start met YouTube Kids in Nederland en België

Google heeft YouTube Kids in Nederland en België geïntroduceerd. De versie van YouTube geeft ouders de mogelijkheid om kinderen alleen naar goedgekeurde kanalen te laten kijken en de schermtijd te beperken.

YouTube Kids is door de toevoeging van Nederland en België in 59 markten beschikbaar. Het is een gratis dienst die reclame toont. De advertenties zijn wel beoordeeld op geschiktheid voor kinderen. Wie geen advertenties wil dient een YouTube Premium-abonnement af te nemen.

De kindvriendelijke versie van YouTube biedt een afwijkende interface ten opzichte van de reguliere versie, met grotere thumbnails en een onderverdeling van kanalen in de categorieën Shows, Muziek, Leren en Ontdekken. Ouders hebben diverse beheeropties. Zo kunnen ze zoeken uitschakelen en instellen dat alleen goedgekeurde video's en kanalen getoond worden, terwijl ze andere op een zwarte lijst kunnen zetten.

Daarnaast is er de mogelijkheid timers in te stellen, zodat kinderen niet langer kunnen kijken dan ouders willen. YouTube Kids is beschikbaar op smartphones en tablets met iOS 7 of hoger of Android 4.1 of hoger. Daarnaast is de variant te bekijken op tv's via een Chromecast, Apple TV, gameconsoles, smarttv-platform of Android TV.

Met de Kids-versie probeert Google tegemoet te komen aan kritiek op de reguliere versie van YouTube, waar kinderen van een normale tekenfilm met enkele kliks op vreemde en schokkende beelden terecht kunnen komen. Sommige op kinderen gerichte kanalen op YouTube publiceren bijvoorbeeld automatisch gegenereerde beelden met bevreemdende resultaten tot gevolg.