YouTube: gebruikers krijgen minder samenzweringsvideo's te zien als aanbeveling

YouTube zegt dat het zijn aanbevelingssysteem gaat verbeteren zodat gebruikers op basis van hun voorkeuren minder vaak aanbevelingen te zien krijgen van video's waarin samenzweringstheorieën worden uiteengezet.

YouTube zegt dat het de verspreiding van content wil beperken die niet direct de regels overtreedt, maar daar wel bij in de buurt komt. Om dat te bereiken, zegt YouTube dat gebruikers op het platform minder vaak aanbevelingen te zien krijgen van content die de grenzen opzoekt. Het gaat daarbij ook vooral om content met desinformatie, zoals video's die een nep geneesmiddel voor een erge ziekte promoten, video's die beweren dat de aarde plat is, of video's die 'schaamteloos valse beweringen doen over historische evenementen als de aanslagen van 9/11'. Onlangs constateerde de website BuzzFeed News nog dat er op YouTube in de lijst met video's die na de huidige video's worden afgespeeld, al snel ongewenste video's staan.

YouTube meldt dat dit soort content minder dan een procent van hete gehele aanbod vormt en dat het beperken van de aanbevelingen voor deze video's leidt tot een 'betere ervaring voor de YouTube-gemeenschap'. Het videoplatform zal alleen het algoritme aanpassen dat aan de basis staat van het doen van de aanbevelingen; YouTube gaat bijvoorbeeld de samenzweringsvideo's, zolang ze niet in strijd zijn met de Communityrichtlijnen, niet van het platform verwijderen. Dat betekent dat dergelijke video's nog altijd kunnen opduiken via zoekopdrachten of bij gebruikers die op bepaalde kanalen zijn geabonneerd. YouTube zegt dat het hiermee een balans treft tussen de vrijheid van meningsuiting op het platform en de verantwoordelijkheid die het bedrijf voor zijn gebruikers zegt te hebben.

Het bedrijf is al langer bezig met het verbeteren van de gebruikerservaring. Zo liet YouTube vorig jaar weten dat het desinformatie wilde gaan bestrijden met wijzigingen in het nieuwsaanbod. Om dat te bereiken worden bepaalde video's waarover veel desinformatie zou bestaan, voorzien van links naar bijvoorbeeld Wikipedia en Encyclopaedia Britannica. Daarnaast gaf YouTube aan dat het meer nadruk wilde leggen op 'gezaghebbende nieuwsbronnen'. Het probleem van het tonen van samenzweringstheorieën bleek eerder ook al een probleem te zijn bij YouTube Kids, stelde Business Insider vorig jaar vast.