YouTube gaat video's met desinformatie over vaccins verwijderen

YouTube stelt nieuwe richtlijnen op over hoe het omgaat met 'schadelijke vaccin-content'. Vanaf nu gaat het bedrijf alle video's met als foutief beoordeelde informatie over medisch goedgekeurde vaccins, verwijderen van het platform.

Specifiek verwijdert YouTube video's waarin wordt beweerd dat goedgekeurde vaccins 'gevaarlijk' zijn, of waarin foutieve uitspraken worden gedaan over de inhoud van vaccins. Beweringen dat vaccins autisme kunnen veroorzaken, of dat er een microchip in zit, zijn volgens YouTube uitspraken waardoor een video met de nieuwe regeling verwijderd zou kunnen worden.

Voorheen werden dergelijke video's als ongeschikt voor adverteerders verklaard en kwamen er waarschuwingen bij te staan, maar nu weert YouTube ze volledig van het platform. Een dergelijk beleid had YouTube al geïmplementeerd bij Covid-19-gerelateerde uitspraken, zo zou het naar eigen zeggen al 130.000 video's over coronavaccins hebben verwijderd omdat ze in overtreding waren met de regels. Het videoplatform zegt het nu ook belangrijk te vinden om het beleid uit te breiden naar andere vaccins.

In Nederland vond eerder deze maand een rechtszaak plaats waarbij een huisarts het niet eens was met de verwijdering van een video waarin hij kritiek uitte over de corona-adviezen. De Amsterdamse rechter gaf hem daarbij deels gelijk. Volgens de rechter heeft YouTube als groot online platform een verantwoordelijkheid in het publieke debat, waardoor het bedrijf in verband met de vrijheid van meningsuiting niet zomaar video's zou mogen verwijderen. Echter uitte de huisarts zijn mening als feit, waardoor het in dit betreffende geval ook volgens de rechter om desinformatie ging en de verwijdering daardoor wel terecht was.