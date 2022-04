Factcheckers sturen YouTube brandbrief om meer te doen tegen desinformatie

Meer dan 80 factcheckgroepen vinden dat YouTube meer moet doen tegen desinformatie op het platform. Ze vragen het videoplatform harder op te treden tegen video's met onjuiste info en om het algoritme aan te passen zodat dergelijke video's minder vaak aanbevolen worden.

De meer dan 80 factcheckgroepen, die komen uit meer dan 40 landen, hebben zich verenigd in een brief gericht aan Susan Wojcicki, het hoofd van YouTube. Onder de organisaties valt onder meer Fact Checker van The Washington Post en het Belgische Knack Magazine.

De factcheckers vinden dat YouTube weinig moeite steekt in het doorvoeren van maatregelen om 'het desinformatieprobleem' op te lossen. "Sterker nog, YouTube staat het toe dat zijn platform wordt gewapend door gewetenloze actoren om anderen te manipuleren en uit te buiten, en om zichzelf te organiseren en geld te verdienen", schrijven zij in de brief.

Er wordt in de brief gevraagd om vier veranderingen. Zo willen de groepen dat YouTube onafhankelijk onderzoek financiert naar desinformatiecampagnes op het platform en de effectiefste manieren om foutieve informatie te weerleggen. Verder moeten video's waarin desinformatie wordt verspreid, voorzien worden van links waarin context wordt geboden en de onjuiste info wordt weerlegd, valt te lezen in de brief.

De factcheckers willen ook dat YouTube zijn algoritme aanpast. Wanneer duidelijk is dat een gebruiker meermaals misinformatie heeft verspreid, zouden diens video's niet meer aanbevolen moeten worden aan andere gebruikers, stellen ze. Tot slot moet YouTube meer doen aan onjuistheden in niet-Engelse video's, door 'land- en taalspecifieke gegevens' te leveren en transcriptiediensten te ontwerpen die werken in iedere taal. Volgens de groepen vindt de meeste desinformatie op het videoplatform plaats in Latijns-Amerika, Azië en Afrika.

Eerder maakte YouTube al bekend bepaalde soorten desinformatie, bijvoorbeeld over vaccins, te verwijderen van het platform. Het zou naar eigen zeggen al 130.000 video's over coronavaccins hebben verwijderd omdat ze in overtreding waren met de regels. Een woordvoerder van YouTube zegt tegen The Guardian dat video's die 'op de grens' zitten van desinformatie, momenteel niet verwijderd worden, maar wel al amper worden aangeraden. 'Veel minder dan een procent' van alle weergaven op YouTube zou komen van aanbevolen video's met content die grenst aan desinformatie. 0,21 procent van de views komt volgens de woordvoerder van desinformatievideo's die later worden verwijderd.