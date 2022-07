YouTube begint Research Program waarmee onderzoekers metadata kunnen analyseren

Google gaat onderzoekers meer toegang geven tot data over YouTube. Er komt een api beschikbaar waarmee wetenschappers toegang krijgen tot metadata van video's. Onderzoekers krijgen onbeperkt toegang tot die data.

Het YouTube Research Program is in feite een uitbreiding van de beperkte, bestaande Data-api die YouTube al langer aanbood. Het nieuwe onderzoeksprogramma betekent dat voortaan iedere wetenschapper toegang kan krijgen tot die data, maar ook dat de data uitgebreid wordt. Wetenschappers krijgen 'schaalbare toegang' tot publieke metadata over YouTube-video's zonder dat er een limiet zit aan het aantal requests dat ze kunnen doen. Ook krijgen onderzoekers technische ondersteuning van YouTube zelf als ze hulp nodig hebben bij hun onderzoek.

Onderzoekers kunnen de api-data gebruiken om te kijken naar waar video's vandaan komen of hoe bijvoorbeeld beïnvloedingscampagnes op het platform werken. Verschillende onderzoekers zeggen daar blij mee te zijn, al merken sommige op dat het nog steeds om een relatief kleine stap gaat in het transparantieproces van 's wereld grootste videowebsite. Wetenschappers vragen grote techbedrijven al jaren om meer inzicht in de werking van bijvoorbeeld feedalgoritmes of de herkomst van posters.

Wetenschappers moeten zichzelf eerst als zodanig aanmelden bij het programma. YouTube zegt dat studenten of werknemers van universiteiten en scholen ook toegang kunnen krijgen tot de data. Er zijn geen beperkingen op welke data de wetenschappers mogen benaderen. Wetenschappers zijn volgens de beleidsregels verplicht hun onderzoeksresultaten openbaar te maken. Ook moeten ze YouTube verplicht toegang geven tot de onderzoeksdata die ze verzamelen.