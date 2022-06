Instagram krijgt in komende maanden ondersteuning voor nft's

Facebook-moederbedrijf Meta zal ergens in de komende maanden non-fungible tokens introduceren op Instagram. Meta-ceo Mark Zuckerberg heeft dat laten weten tijdens de South by Southwest-conferentie in Austin, Texas.

Onder meer Engadget tekende Zuckerbergs woorden op, al wilde hij nog niet veel kwijt. Zuckerberg gaf wel aan dat deze introductie in de komende paar maanden moet plaatsvinden. Gebruikers moeten dan 'sommige van hun nft's kunnen inbrengen'. Volgens de topman wordt het gaandeweg ook mogelijk om over te gaan tot minting van nieuwe nft's, ofwel het publiceren van tokens op de blockchain, zodat ze verhandelbaar worden. Hoe nft's op Instagram precies zullen werken en wat dat gebruikers oplevert, is nog niet duidelijk.

Volgens Zuckerberg is het ook de bedoeling dat nft's uiteindelijk een rol zullen spelen in de metaverse. "Ik zou hopen dat de kleren die je avatar draagt in de metaverse, in feite als een nft kunnen worden gemint en dat je ze naar verschillende plaatsen kunt meenemen", zei hij. Zuckerberg erkent dat er nog wel een hoop technische dingen uitgewerkt moeten worden voordat dat naadloos werkt.

Het is geen nieuws dat Instagram interesse heeft in nft's. Adam Mosseri, het hoofd van Instagram, zei vorig jaar dat zijn team actief bezig was te onderzoeken hoe het nft's kon introduceren, maar hij gaf toen geen nadere informatie of releasedatum. Er zijn meer sociale media die interesse hebben in nft's. Zo voegde Twitter in januari een specifieke implementatie voor iOS door, genaamd NFT Profile Pictures. YouTube gaat wellicht ook nft's ondersteunen, gelet op wat YouTube-ceo Susan Wojcicki in januari schreef op de officiële blog van YouTube.