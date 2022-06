Webwinkel heeft al Intel Core i9-12900KS met kloksnelheid tot 5,5GHz verkocht

Een Amerikaanse webwinkel heeft al exemplaren van Intel Core i9-12900KS verkocht. Die processor is formeel nog niet aangekondigd. Intel demonstreerde de Special Edition-processor met hoge turbokloksnelheid al wel meer dan eens.

Foto's van de processor en de verpakking zijn te zien op VideoCardz. Een lezer stuurde die naar de site, nadat deze de cpu had gekocht bij een webwinkel. De processor werd aangeboden voor 790 dollar, maar het is niet bekend of dat ook de adviesprijs wordt. De reguliere Core i9-12900K kost momenteel zo'n 600 euro.

Intel noemt de processor zoals verwacht 'Core i9-12900KS'. Toen het bedrijf de processor begin dit jaar demonstreerde, werd die naam nog niet genoemd. Intel gebruikte de beste chips voor deze processors, zodat ze hoog geklokt kunnen worden. De maximale kloksnelheid van één P-core is 5,5GHz. Dat is 300MHz meer dan de reguliere i9-12900K. De baseclock is ook 200MHz hoger. Om dat mogelijk te maken, kan de processor ook meer verbruiken, tot maximaal 260W.

Op de processor is de code 'srldd' te zien. Volgens VideoCardz betreft dat een batch die nog AVX-512-ondersteuning heeft. Intel heeft eerder aangegeven die ondersteuning hardwarematig uit te gaan schakelen bij nieuwe revisies van Alder Lake-processors.

Begin dit jaar zei Intel dat de processor aan het einde van het eerste kwartaal geleverd wordt aan systeembouwers. De foto's tonen aan dat er ook een verpakking is voor de losse verkoop. Het is nog niet bekend wanneer Intel de chip officieel in de winkels legt.