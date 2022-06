Intel gaat AVX-512-ondersteuning op Alder Lake-cpu's hardwarematig uitschakelen

Intel gaat AVX-512-ondersteuning hardwarematig uitschakelen in nieuwe revisies van zijn Alder Lake-processors. Dat bevestigt het bedrijf tegenover Tom's Hardware. AVX-512 werd officieel al niet ondersteund op de chips, maar was via een omweg wel bruikbaar op Alder Lake.

Een anonieme bron meldde aan Tom's Hardware dat AVX-512 volledig is uitgeschakeld in nieuwere opleveringen van Intels Alder Lake-non-K-processors. Dit is vervolgens door Intel bevestigd. "Hoewel AVX-512 niet fuse-disabled was op bepaalde vroege Alder Lake-desktopproducten, is Intel van plan om dat voortaan wel te doen op Alder Lake-producten", vertelt een woordvoerder van het bedrijf aan Tom's Hardware.

Daarmee wordt AVX-512 nu hardwarematig uitgeschakeld door Intel, door een interne zekering op Alder Lake-cpu's te laten springen. Eerder was AVX-512 al softwarematig uitgeschakeld. Bij de introductie van Alder Lake zei Intel dat AVX-512 niet werd ondersteund vanwege de hybride architectuur van de cpu's, met twee verschillende soorten cores. Verschillende moederbordfabrikanten introduceerden echter een workaround om AVX-512 in te schakelen, in de vorm van een bios-instelling die Alder Lakes E-cores uitschakelde.

In januari kwam Intel al met een bijgewerkte microcode, die verstrekt werd via bios-updates en deze workaround ongedaan maakte. Daarop kwam MSI met een optie om gemakkelijk te wisselen tussen oude en nieuwe bios-versies, waarmee gebruikers de ondersteuning weer konden inschakelen, schrijft Tom's Hardware. In de toekomst moeten gebruikers dus een oude bios-versie en een oudere Alder Lake-chip hebben om AVX-512 in te zetten.

AVX-512 is een instructiesetuitbreiding van Intel, die voornamelijk is bedoeld voor het versnellen van professionele workloads als 3d-modelleren, wetenschappelijke simulaties, deep learning en audio- en videoverwerking. De extensie werd ondersteund op Intels voorgaande Rocket Lake-processors voor consumenten en ook op Xeon-cpu's voor workstations en high-performance computing.