Intel Alder Lake-compatibiliteitsproblemen door drm gelden nog voor twee games

De lijst met games die vanwege drm-software incompatibel zijn met Intels Alder Lake-cpu's, is in de afgelopen maand verkleind tot twee. Volgens het bedrijf waren er aanvankelijk 91 games die niet werkten met de processors.

Sinds de release van Alder Lake zijn daarmee de drm-problemen van 89 games opgelost. In 54 gevallen gebeurde dat via een patch voor de game en bij de overige 35 spellen gebeurde dat via een update voor Windows. Dat vertelt Intel-fellow en chief architect Guy Therien tijdens een briefing waarbij Tweakers aanwezig was.

Alleen Assassin's Creed: Valhalla en Fernbus Simulator werken nog niet volledig in combinatie met een Alder Lake-cpu. Dat geldt voor Windows 10- en Windows 11-systemen. Het is niet bekend wanneer de compatibiliteitsproblemen van die twee games worden opgelost. Het is wel mogelijk om tijdelijk de E-cores op standby te zetten. Gebruikers kunnen daarvoor de Legacy Game Compatibility Mode activeren in de bios en na een reboot 'scroll lock' in te drukken op hun toetsenbord. In dat geval zou de game starten. Na het spelen kunnen gebruikers de scroll lock weer uitzetten.

Intel bracht zijn Alder Lake-cpu's op 4 november uit. De processors bevatten twee verschillende soorten cores; op prestaties gerichte P-cores, en meer efficiënte E-cores. Volgens Intel was er bepaalde drm-software die de E-cores herkenden als kernen als een losse pc. Dat leidde volgens het bedrijf tot compatibiliteitsproblemen. Intel publiceerde daarop zijn lijst met incompatibele games. Aanvankelijk waren er volgens Intel 91 games die niet werkten met de cpu's, maar rond de release van Alder Lake was dat aantal nog in totaal 51.