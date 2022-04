'Intel schakelt AVX-512-ondersteuning volledig uit voor Alder Lake-processors'

Intel laat mogelijk AVX-512-ondersteuning voor Alder Lake-cpu's volledig uitschakelen via een bijgewerkte microcode. Die wijziging zou worden doorgevoerd via bios-updates. AVX-512 wordt momenteel alleen via een workaround ondersteund op Alder Lake.

Igor's Lab schrijft dat ondersteuning voor de AVX-512-instructiesetextensie binnenkort volledig wordt uitgeschakeld op 'alle bestaande Z690-moederborden'. De website baseert zich daarbij op eigen bronnen. Intel zou aan moederbordfabrikanten hebben verteld dat ze de 'niet-ondersteunde' functie volledig moeten uitschakelen. De chipmaker zou daarvoor een vernieuwde microcode uitbrengen, die wordt doorgevoerd via bios-updates voor Z690-moederborden.

Officieel wordt AVX-512 al niet ondersteund op Alder Lake. Gebruikers van veel Z690-moederborden kunnen de instructies momenteel echter via een workaround alsnog gebruiken. Moederbordfabrikanten bieden via deze workaround gebruikers de optie om de E-cores van Alder Lake-cpu's uit te schakelen in de bios, waarna AVX-512 aangezet kan worden voor de P-cores.

AVX-512 staat bekend om zijn hoge stroomverbruik, maar Igor's Lab concludeert uit eigen tests dat de implementatie in Alder Lake relatief efficiënt is en zelfs efficiënter kan zijn dan AVX2. In bepaalde workloads kan AVX-512 op Alder Lake ook prestatievoordelen bieden, blijkt uit de tests van Igor's Lab. De ontwikkelaar van PS3-emulator RPCS3 meldde ook in november dat het inschakelen van AVX-512 op Alder Lake voor hogere framerates kan zorgen. Niet alle werklasten hebben echter profijt van AVX-512.

Intel heeft nog niet gereageerd op het mogelijke uitschakelen van AVX-512 en het is dus niet bekend wat de reden hiervoor is. Igor's Lab speculeert dat Intel wellicht meer onderscheid wil creëren tussen zijn komende serverplatform en het Alder Lake-platform voor consumenten, aangezien AVX-512 vooral voor enterprisetoepassingen prestatievoordelen kan bieden. Het is echter niet bevestigd of dit inderdaad de reden is.

Alder Lake-microcodes met AVX-512 in- en uitgeschakeld. Afbeeldingen via Igor's Lab