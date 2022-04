Beelink toont dock met ruimte voor m.2-ssd, hdd en diverse poorten

Beelink heeft zijn nieuwe Expand F-dockingstation getoond. Het apparaat heeft ruimte voor een m.2-2280-ssd en een 2,5" drive. Daarnaast biedt het dock usb-poorten, twee hdmi-poorten, een lan-poort en heeft het een 19 volt, 4,7 ampère adapter.

De m.2-2280-ssd-slot werkt met de sata-600-interface en kan volgens Beelink maximaal een transfersnelheid van 440MB per seconde aan. Voor een 2,5" harde schijf zou een maximum van 140MB per seconde lezen en 70MB per seconde schrijven haalbaar zijn, aldus het bedrijf. Actieve koeling voor de drives is er zo te zien niet; wel kan de hitte van de drives verspreid worden door twee metalen platen. Verder is er een knopje aanwezig om de drives in een slaapstand te zetten.

De twee hdmi-poorten zijn in staat om 4k-resoluties te produceren, hoewel daarbij niet gerept wordt over een maximale verversingssnelheid. De ethernetpoort ondersteunt gigabit-snelheden. Verder zijn er in totaal vijf usb 3.0-type-a-poorten aanwezig en een trrs-poort voor audio-apparaten met 3,5mm-aansluitingen inclusief microfoon.

Connectie met de computer, of desgewenst een tablet of smartphone, gaat via de bijgeleverde usb-type-c-kabel. Het dock is ook in staat om een laptop via deze kabel op te laden met maximaal 90 Watt, hoewel te verwachten is dat die hoeveelheid daalt als bijvoorbeeld de drives om energie vragen.

Beelink noteert een prijs van 149 dollar voor het model zonder inbegrepen drives. Het voegt voor 50 dollar extra een 512GB-ssd toe en voor nog eens 40 dollar komt daar ook een 1TB-hdd bij, wat het uiteindelijke totaal op 239 dollar brengt.