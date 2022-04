Alexandra van Huffelen van D66 wordt staatssecretaris voor Digitalisering

Alexandra van Huffelen wordt de eerste Nederlandse staatssecretaris van Digitalisering. De D66-topvrouw was eerder al de demissionair staatssecretaris voor Financiën en moest de afhandeling van de toeslagenaffaire regelen.

D66 heeft bekendgemaakt wie de bewindspersonen zijn die de partij levert aan het aankomend kabinet-Rutte IV. Alexandra van Huffelen staat op die lijst als de staatssecretaris voor Koninksrijksrelaties en Digitalisering. Vorige week werd al bekend dat D66 die staatssecretaris zou leveren, maar wie de post precies kreeg was nog niet bekend. Het is voor het eerst dat er in Nederland een regeringspost komt die specifiek op digitalisering is gericht. Het is nog niet helemaal duidelijk welke taken de staatssecretaris krijgt, al had het regeerakkoord relatief veel aandacht voor digitalisering.

Alexandra van Huffelen trad in 2020 toe tot het kabinet-Rutte III. Ze werd toen de staatssecretaris van Financiën met de portefeuilles Toeslagen en Douanes. Van Huffelen volgde staatssecretaris Menno Snel op, die was afgetreden vanwege de toeslagenaffaire. Van Huffelens belangrijkste werk zat dan ook voornamelijk in de afwikkeling van die crisis; op haar initiatief kregen slachtoffers van het schandaal 30.000 euro schadevergoeding. Van Huffelen heeft de post ook het afgelopen jaar behouden als demissionair staatssecretaris.

"Van Huffelen heeft zich de afgelopen twee jaar als staatssecretaris van Financiën zeer ingespannen voor een goede compensatie en een zorgvuldige behandeling van de slachtoffers van de toeslagenaffaire", schrijft D66. De staatssecretaris heeft niet specifiek een achtergrond in de ict of andere digitalisering. Voor haar politieke carrière werkte ze als algemeen directeur van het Gemeentelijk Vervoerbedrijf in Amsterdam, was ze Eerstekamerlid voor D66 en was ze wethouder Duurzaamheid in Rotterdam.