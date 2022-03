Eerste Kamer roept Rijksvastgoedbedrijf op geen grond te verkopen aan Meta

De Eerste Kamer wil dat het Rijk geen grond verkoopt aan Facebook-moederbedrijf Meta voordat er een kabinetsvisie is voor ruimtelijke inrichting en datacenters. Daarover is een motie aangenomen in de Eerste Kamer. Meta wil zo'n 80 hectare grond van het Rijk kopen bij Zeewolde.

In de motie, ingediend door Partij voor de Dieren, staat dat het Rijksvastgoedbedrijf moet wachten met de verkoop van de grond tot de Tweede Kamer duidelijk heeft wat de visie is voor de ruimtelijke inrichting en datacenters. In het coalitieakkoord staat dat er nieuwe voorwaarden moeten komen voor hyperscaledatacenters zoals die van Meta zich in Nederland kunnen vestigen.

Volgens de Eerste Kamer is de komst van het datacenter 'in strijd met het algemeen belang en wat er in het coalitieakkoord is opgenomen over datacenters en de goede ruimtelijke inrichting', staat te lezen in de motie. De Eerste Kamer stelt dat het datacenter bij Zeewolde een 'groot beslag legt op onze energievoorziening, op vruchtbare landbouwgrond en op schaarse zoetwatervoorziening'.

Meta is van plan op een terrein van 166 hectare op voormalige landbouwgrond een hyperscaledatacenter te bouwen. Het bedrijf kocht via een tussenbedrijf in april zo'n 80 hectare van de gemeente Zeewolde. De andere helft moet Meta kopen van het Rijksvastgoedbedrijf, omdat het gaat om grond van het Rijk. Dat gaat al aanvullende voorwaarden stellen op het gebied van duurzaamheid, liet demissionair staatssecretaris Knops weten in gesprek met de NOS. Uiteindelijk wordt zo'n 14 hectare bebouwd met vijf datacenterhallen van 400 bij 70 meter.

De aankoop van de grond is een van de laatste hordes voor Meta, nadat donderdag een meerderheid van de gemeenteraad van Zeewolde voor de wijziging van het bestemmingsplan van het terrein stemde. Daarmee leek Meta geen last te krijgen van de nieuwe regels rondom hyperscaledatacenters die in het coalitieakkoord staan. Het kabinet zegt dat er strengere toelatingscriteria bij de vergunningverlening moet komen van hyperscales en de Nederlandse regering gaat de 'landelijke regie aanscherpen'. In het regeerakkoord staat nog niet wat dat in de praktijk zal betekenen. De Eerste Kamer wil dat er met de verkoop aan Meta wordt gewacht tot dat duidelijker omschreven is in een aanvullende Kamervisie. Demissionair staatssecretaris Knops zegt de motie 'te bestuderen'.