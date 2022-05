Kabinet komt met strengere regels voor de bouw van hyperscaledatacenters

Het kabinet gaat strengere regels opstellen voor de bouw van hyperscaledatacenters en ook de criteria voor de vergunningverlening voor datacenters worden strenger. Dat schrijft minister de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening in een brief aan de Kamer.

De nieuwe regels zullen gelden voor datacenters met een oppervlakte van 10 hectare of meer en een elektriciteitsaansluiting van 70MW of meer, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het gaat specifiek om datacenters voor eigen gebruik of eigen dienstverlening, zoals die van Google, Meta en Microsoft. De Jonge schrijft onder meer dat hij gaat onderzoeken of vastgelegd kan worden dat hyperscaledatacenters alleen nog gebouwd kunnen worden in de buurt van aanlandpunten van windenergie aan de kust, als daar ruimte voor is.

Het kabinet neemt negen maanden de tijd om de strengere regels uit te werken. In de tussentijd wordt in een voorbereidingsbesluit vastgelegd dat er geen nieuwe hyperscaledatacenters in Nederland gevestigd mogen worden 'op ongewenste plekken'. Het kabinet wil voorkomen dat 'door heel Nederland hyperscaledatacenters worden gebouwd', omdat volgens De Jonge 'onze ruimte schaars' is.

De minister schrijft dat het voorbereidingsbesluit niet geldt voor de gemeenten Hollands Kroon en Het Hogeland, waar Microsoft en Google datacenters gevestigd hebben, en dat het besluit geen betrekking heeft op de komst van het hyperscaledatacenter van Meta in Zeewolde.

De strengere regels voor de vergunningverlening van hyperscaledatacenters was al vastgelegd in het coalitieakkoord. Daar werd onder meer besproken dat de regering strenger moet kunnen optreden bij het binnenhalen van hyperscaledatacenters en dat ze de landelijke regie wil aanscherpen. Eerder zei ook staatssecretaris van Economische Zaken Dilan Yeşilgöz-Zegerius dat het kabinet een voorkeur heeft voor het plaatsen van hyperscales aan de randen van Nederland, waar veel aanbod is van duurzame energie, ruimte minder schaars is en er genoeg capaciteit is op het energienet.

Er is al langer kritiek op het overheidsbeleid rond hyperscales. Zo zou er volgens sommigen te veel verantwoordelijkheid liggen bij gemeenten en provincies bij het verlenen van vergunningen en het wijzigen van bestemmingsplannen om de komst van grote datacenters mogelijk te maken. Ook kreeg de regering veel kritiek omdat ze TenneT had verzocht om Facebook-moederbedrijf Meta voorrang te geven op het stroomnet.