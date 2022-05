Agentschap Telecom gaat toezien op beveiliging van ott-diensten als WhatsApp

Het Nederlandse Agentschap Telecom gaat toezicht houden op over the top-diensten zoals WhatsApp en Skype. Dat betekent concreet dat er toezicht wordt gehouden op de maatregelen die deze diensten nemen ter beveiliging van hun netwerken.

In het Jaarplan Toezicht 2022 van het Agentschap Telecom staat dat de nieuwe Europese richtlijn voor telecom betekent dat de zogeheten nummeronafhankelijke interpersoonlijke communicatiediensten, ofwel ott-diensten, onder het toezicht van dit agentschap gaan vallen. Dat zal op korte termijn officieel het geval zijn, omdat het voorstel voor de implementatie van deze EU-richtlijn dinsdag is aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee wordt deze EU-richtlijn, die de Europese telecomregels gaat herzien, onderdeel van de Nederlandse Telecommunicatiewet.

Volgens het Agentschap Telecom is de al bestaande zorg- en meldplicht voor telecomaanbieders inmiddels uitgebreid. Dat betekent dat het verplicht is voor aanbieders om maatregelen te nemen om de risico’s voor de beveiliging van netwerken of diensten te beheersen. Ook moeten ze 'significante incidenten' melden. Op grond van de regelgeving is beveiliging in deze context een vrij breed begrip; hieronder vallen de beschikbaarheid, authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van netwerken en diensten.

Deze zorgplicht betekent dus ook dat aanbieders maatregelen moeten nemen om te voorkomen dat hun diensten of netwerken uitvallen of gemanipuleerd worden. Het Agentschap Telecom gaat controleren of de partijen voldoen aan de eisen die de ministeriële Regeling veiligheid en integriteit telecommunicatie stelt. Eerst volgt nog een periode waarin voorlichting wordt gegeven en voorbereidingen kunnen worden getroffen. Vanaf oktober begint het agentschap met 'gerichte inspecties'.