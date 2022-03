WhatsApp begint met uitrol emoji-reacties in bètaversie voor Android

Meta voegt emoji-reacties toe aan de WhatsApp-bèta voor Android. WABetaInfo meldt dat deze functie voor enkele gebruikers is verschenen in bètaversie 2.22.8.3. Het is niet bekend wanneer de functie beschikbaar komt voor alle WhatsApp-gebruikers.

Met de reactiefunctie kunnen gebruikers lang op een bericht drukken om vervolgens te reageren met een emoji, schrijft WABetaInfo. Er zijn daarvoor zes verschillende opties: een duimpje omhoog, een hartje, een huilende emoji, een lachend gezicht, een geschokt gezicht en biddende handen.

Vooralsnog is de functie alleen beschikbaar voor een beperkt aantal WhatsApp-bètagebruikers op Android. Meta lijkt de reactiefunctie geleidelijk aan meer gebruikers beschikbaar te stellen. Er zijn in de afgelopen weken ook aanwijzingen verschenen dat de functie naar iOS en WhatsApp Desktop komt. Bètaversies voor die twee platforms kregen onlangs de functie om notificaties van reacties te beheren, merkt WABetaInfo op. Wanneer de reactiefunctie wordt uitgerold naar de stabiele versie van WhatsApp, is niet bekend.

Er gaan al langer berichten rond dat er een reactiefunctie beschikbaar komt voor WhatsApp. Het platform volgt daarmee verschillende andere chatdiensten. Diensten als Discord, Slack, iMessage, Google Messenger en Twitters DM-functie bieden al emoji-reacties. Facebook Messenger, een andere berichtendienst van WhatsApp-eigenaar Meta, biedt ook zo'n functie.