Europese Commissie wil dat WhatsApp beter communiceert over privacybeleid

De Europese Commissie heeft samen met consumentenorganisaties een brief gestuurd naar WhatsApp, met daarin de vraag om het privacybeleid uit 2021 toe te lichten aan consumenten en zekerheid te bieden dat het overeenstemt met de Europese wetgeving voor consumentenrechten.

Didier Reynders, de Eurocommissaris voor Justitie, wil dat WhatsApp ervoor zorgt dat zijn klanten de gewijzigde gebruikersvoorwaarden daadwerkelijk begrijpen. Reynders stelt in een officiële mededeling dat WhatsApp-klanten ook op de hoogte moeten zijn over hoe WhatsApp hun gebruikersdata gebruikt en met welke zakelijke partners de verzamelde data wordt gedeeld.

De Commissie wil, samen met de overkoepelende Europese Consumentenorganisatie en verscheidene andere Europese consumentenorganisaties, ook weten of het bedrijf voldoet aan de Europese wetgeving voor consumentenrechten. De verantwoordelijken bij de populaire chatdienst zullen moeten aantonen dat hun gebruikers ‘afdoende heldere informatie’ wordt aangereikt, waardoor zij in staat zijn om de gevolgen van hun beslissing effectief te begrijpen.

WhatsApp zal moeten aantonen of de in-app-notificaties die ze gebruiken om gebruikers op de hoogte te stellen van de vernieuwde voorwaarden van 2021 wel een eerlijke methode is. De top van het bedrijf zal ook moeten antwoorden op de vraag of hun gebruikers al dan niet genoeg mogelijkheden hebben gekregen om de nieuwe termen, die gebruikt werden in de voorwaarden, te leren kennen voordat ze de voorwaarden hebben geaccepteerd. De Europese Commissie verwacht eind februari een antwoord van bevoegden bij de populaire chatapplicatie.

Eind vorig jaar voegde WhatsApp meer uitleg toe aan zijn privacyverklaring. De chatdienst begon toen meer informatie te geven over welke data er verzameld werd en welke gegevens er werden gedeeld met andere partijen. WhatsApp deed dat in navolging van de Ierse AVG-boete van 225 miljoen euro.