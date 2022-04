Oprichter Signal legt ceo-functie neer

Moxie Marlinspike, de Amerikaan die Signal ontwikkelde en als bedrijf oprichtte, legt de functie van ceo neer. Er is nog geen opvolger. WhatsApp-oprichter Brian Acton zal de functie tijdelijk overnemen, terwijl het bedrijf zoekt naar een geschikte kandidaat.

Marlinspike zegt niet waarom hij na bijna tien jaar heeft besloten om de functie neer te leggen, maar zegt wel dat hij zich erop heeft voorbereid afgelopen jaren. Zo schrijft hij nog maar weinig code en hoeft hij niet langer altijd bereikbaar te zijn voor noodgevallen. Bij de chatapp werken inmiddels dertig mensen.

De oprichter blijft in het bestuur zitten van het bedrijf. Hij draagt zijn taken over in de komende maand. Acton, die al in het bestuur zit van de chatapp, zal fungeren als interim-ceo. Het is onbekend hoe lang die periode zal duren. Marlinspike is de eerste ceo van de chatapp. WhatsApp maakt gebruik van het protocol van Signal voor versleuteling. De chatapp zelf geldt als een van de concurrenten voor WhatsApp.