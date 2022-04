CNIL wil Google en Facebook miljoenenboetes geven voor foute cookietoestemming

De Franse privacytoezichthouder is van plan Google en Facebook boetes te geven voor het overtreden van de e-Privacy-regulering. De bedrijven zouden respectievelijk 150 en 60 miljoen euro moeten betalen omdat Europese gebruikers cookies niet makkelijk kunnen weigeren.

Dat schrijft Politico op basis van documenten van de Commission nationale de l'informatique et des libertés of CNIL. De Franse privacywaakhond wil Google twee boetes geven. De Amerikaanse afdeling van het bedrijf zou 90 miljoen euro boete krijgen, en de Ierse afdeling 60 miljoen euro. Voor Facebook komt de boete van 60 miljoen euro alleen voor rekening van de Ierse afdeling. De CNIL mag optreden tegen de Amerikaanse tak van het bedrijf omdat het gaat om overtredingen van de e-Privacyregulering en niet de AVG. De e-Privacyregulering gaat over het beschermen van alle vormen van digitale communicatie. Toezichthouders kunnen daarom ook een bedrijf aansprakelijk stellen in een ander land als dat een overtreding begaat in de communicatie tussen een Europese en een buitenlandse gebruiker. Onder de AVG kan een bedrijf alleen aansprakelijk worden gesteld als dat in hetzelfde land zit als het slachtoffer. Ook mogen Europese toezichthouders die taak onderling uitwisselen, zoals nu bij meerdere onderzoeken naar bijvoorbeeld WhatsApp gebeurt.

Politico geeft niet veel informatie over de aard van de klacht. Die zou draaien om cookietoestemming; Google en Facebook zouden het te moeilijk maken om op Google.fr en YouTube.fr trackingcookies te weigeren. De bedrijven zouden dat binnen drie maanden na de definitieve uitspraak moeten aanpassen, anders kunnen ze ook een extra boete van 100.000 euro per dag krijgen, schrijft de site.

De boete is nog niet definitief bekend gemaakt. De CNIL wil niet bevestigen dat het met zo'n boete komt. Facebook-moederbedrijf Meta zegt tegen Politico wel dat het 'de beslissing bekijkt', en wijst op verschillende maatregelen die het heeft genomen om gebruikers achteraf controle te geven over welke data het bedrijf verzamelt.