IAB Europe heeft wellicht Europese privacywet geschonden met cookiepop-ups

IAB's raamwerk waarop de cookiepop-ups voor veel websites zijn gebaseerd, is wellicht in strijd met de Europese privacywetgeving. De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit zou bijna klaar zijn met het onderzoek naar eventuele schending van de wet.

Binnen twee tot drie weken wordt de voorlopige uitspraak van de GBA gedeeld met andere gegevensbeschermingsautoriteiten, zegt IAB Europe, een beroepsorganisatie voor online adverteerders, in een update omtrent de situatie. Zij krijgen dan nog dertig dagen om de uitspraak goed te keuren. Als ze het eens zijn, wordt de uitspraak bindend, anders moet het Europees Comité voor gegevensbescherming zich er wellicht nog over ontfermen. Wanneer het onderzoek en de uitspraak publiekelijk bekend worden gemaakt, is nog niet duidelijk.

De mogelijke overtreding zit hem in het Transparency & Consent Framework van de organisatie. Op dit raamwerk, dat door onder meer Google wordt gebruikt, worden pop-upvensters gebaseerd die gebruikers vragen om toestemming te geven voor trackingcookies en andere traceringsmiddelen op websites. In oktober vorig jaar begon de Gegevensbeschermingsautoriteit een onderzoek naar IAB Europes framework. Het schendt misschien de Europese privacywetgeving, GDPR, op het gebied van 'transparantie, eerlijkheid en verantwoording', liet de autoriteit toen weten. Verdere details zijn nog niet openbaar gemaakt.

Onder meer de Irish Council for Civil Liberties heeft de GBA op de hoogte gesteld van de overtredingen van IAB Europe. Volgens die raad zijn de pop-ups waarin om trackingtoestemming wordt gevraagd misleidend, omdat die pop-ups zelf al het gedrag van internetgebruikers traceren. Wat mensen aankruisen in die pop-ups, behoort tot persoonlijke data, zegt de raad. Aangezien die info wordt verzameld van mensen die daar geen toestemming voor hebben gegeven, is dat volgens de ICCL verboden onder de privacywetgeving. Ook wordt die data vervolgens door IAB Europe doorgestuurd naar platforms die het gebruiken voor realtime bidding-advertentiedoeleinden, waardoor de organisatie onrechtmatig optreedt als verwerkingsverantwoordelijke, beweert de Ierse raad. In zijn verklaring ontkent IAB Europe dat.

IAB Europe verwacht dat de GBA zal concluderen dat het de privacywetgeving heeft geschonden, maar denkt ook dat de overtredingen 'binnen zes maanden' na de definitieve uitspraak al verholpen kunnen zijn. Mocht blijken dat het TCF inderdaad onwettig is, dan kan de organisatie een boete krijgen en wordt gebruik van het pop-upraamwerk wellicht verboden in Europa totdat de problemen zijn opgelost. Volgens de ICCL maakt tachtig procent van de Europese sites momenteel gebruik van het Transparency & Consent Framework.