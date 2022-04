Belgische toezichthouder onderzoekt mogelijk beveiligingslek in CovidScan-app

De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit onderzoekt een mogelijk beveiligingslek bij het valideren van Covid Safe Tickets in de CovidScan-app. Daarbij zijn mogelijk ruim 39.000 mensen getroffen.

De Gegevensbeschermingsautoriteit heeft het mogelijke beveiligingslek op woensdag zelf bekendgemaakt, schrijven verschillende Belgische media, waaronder De Morgen. De CovidScan-app wordt gebruikt om QR-codes uit de Belgische CovidSafe-app te lezen en te valideren. Met zo'n QR-code kunnen mensen aantonen dat ze gevaccineerd of getest zijn voor het coronavirus, of eerder het coronavirus zelf hebben opgelopen, om daarmee toegang te krijgen tot bepaalde evenementen.

Volgens de GBA doet het mogelijke beveiligingslek zich voor bij een bepaalde versleutelde lijst. Daarop zouden mensen staan die gevaccineerd zijn tegen het coronavirus, maar later alsnog positief getest zijn voor dat virus. Van die mensen wordt hun vaccinatiebewijs opgeschort, waarna ze op een suspension list terechtkomen, die via het web benaderbaar is. Deze lijst is versleuteld, maar kon via de CovidScan-app alsnog worden uitgelezen. Volgens de GBA zijn er 'ruim' 39.000 mensen getroffen.

De privacytoezichthouder geeft aan dat het probleem is opgemerkt door een burger, schrijft ook Le Soir. Het gaat om een medewerker van de Universiteit van Louvain-la-Neuve, die erin slaagde om de suspension list uit te lezen, dankzij een encryptiesleutel die in de CovidScan-app zit verwerkt. Het zou daarmee in theorie voor hackers mogelijk zijn om een lijst in te zien met gegevens van gevaccineerde personen die positief zijn getest op het coronavirus. Volgens De Morgen geeft de GBA aan dat het de zaak als 'zeer ernstig' opvat en deze zal 'opvolgen', maar er zijn nog geen details over mogelijke vervolgacties. Voor zover bekend is het lek nog niet gedicht, meldt het dagblad.